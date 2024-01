NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Richemont von 125 auf 135 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem robusten dritten Geschäftsquartal des Genfer Luxuskonzerns habe nun die Telefonkonferenz dazu gestützt, deren Ton eine eindeutig positive Wende nach einem eher vorsichtigen ersten Halbjahr signalisiert habe, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 07:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 07:57 / ET



