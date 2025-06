NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Henkel von 94,92 auf 85,88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Jahresbeginn in der europäischen Konsumgüterindustrie sei von einer eher glanzlosen fundamentalen Performance geprägt gewesen, die zu einer sehr uneinheitlichen Entwicklung der Sektoraktien geführt habe, schrieb Callum Elliott in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Mit Blick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals und die zweite Jahreshälfte seien die relativen Bewertungen im historischen Vergleich nach wie vor bemerkenswert attraktiv. Der Jahresbeginn in der europäischen Konsumgüterindustrie sei von einer eher glanzlosen fundamentalen Performance geprägt gewesen, die zu einer sehr uneinheitlichen Entwicklung der Sektoraktien geführt habe, schrieb Callum Elliott in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Ergebnisse des zweiten Quartals und die zweite Jahreshälfte seien die relativen Bewertungen im historischen Vergleich nach wie vor bemerkenswert attraktiv. Bei Henkel senkte der Experte jedoch seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2025 und 2026./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 01:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.