FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern verzeichne das beste währungsbereinigte Umsatzwachstum im Luxusgütersektor und werde von Anlegern als einziger "Qualitätswert" in diesem Segment angesehen, schrieb Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei auch Richemont nicht immun gegen den Margendruck in der Branche./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2025 / 08:23 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.