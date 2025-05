NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach der Vorlage von Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 170 Franken belassen. Das Unternehmen habe seine Stellung als eines mit dem stärksten Umsatzwachstum im Luxussektor bestätigt, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Aussichten für den Schmuckbereich würden weiterhin durch verzögerte Preiserhöhungen und ein wahrscheinlich weiterhin positives Volumenwachstum gestützt, was eine robuste Ausgangsbasis im Vergleich zu einem weitgehend schwachen Luxussektor darstelle./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 17:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.