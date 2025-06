NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" belassen. Die Äußerungen von Nato-Generalsekretär Mark Rutte über das Engagement der USA in dem Verteidigungsbündnis und deren Absicht, Truppen in Europa zu halten, könnten als leicht negativ für den europäischen Rüstungssektor angesehen werden, da sie einen Bedarf an weniger europäischen Brigaden implizierten, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie glaubt aber, dass der Bedarf an souveränen Verteidigungsfähigkeiten Europas dem entgegenwirke. Für Rheinmetall betrachtet sie die Betonung einer signifikanten Erhöhung der Munitionsproduktion auf das Niveau Russlands als eindeutig positiv./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2025 / 02:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2025 / 02:36 / ET



