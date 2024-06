HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat SAF-Holland mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang der für den Zulieferer wichtigen Nutzfahrzeugbranche in Nordamerika habe im Mai die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Zuletzt habe deren Abschwung sowohl in Nordamerika als auch in Europa SAF-Holland belastet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2024 / 07:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 08:02 / MESZ





