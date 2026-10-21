Salesforce Aktie
|215,85EUR
|-0,35EUR
|-0,16%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee wies am Dienstag angesichts der Übernahme des Marketingspezialisten Braze darauf hin, dass sich an der Prognose des Softwarekonzerns für das Geschäftsjahr 2027 und am Rahmenplan für das Geschäftsjahr 2030 wohl nichts geändert habe, während die Prognose für das Geschäftsjahr 2028 noch ausstehe./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 10:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 242,83
|
Abst. Kursziel*:
9,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 242,43
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,31%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
20.10.26
|ROUNDUP: US-Softwarekonzern Salesforce kauft milliardenschwer zu - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
15.10.26
|Optimismus in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|10.09.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|215,85
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)