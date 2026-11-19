NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Kursverlust von 29 Prozent seit Jahresbeginn lägen die Hürden mit Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal nun niedriger, schrieb Brent Thill am Mittwoch. Erhebungen unter Partnern des Software-Entwicklers hätten positive Ergebnisse gezeitigt. Jüngste Übernahmen durch das Unternehmen seien nötig gewesen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu halten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.