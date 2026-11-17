NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Erhebungen bei Partnern und Kunden von Salesforce hätten ergeben, dass die Nachfrage nach Angeboten Künstlicher Intelligenz real sei, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Umwandlung der Technik in bare Münze, die sogenannte Monetarisierung, verlaufe aber gradueller, als das Kundeninteresse nahelegen würde./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 06:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.