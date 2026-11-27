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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Zwar habe sich die Anlegerstimmung seit dem Tiefpunkt im Sommer bereits verbessert, dennoch seien die Rahmenbedingungen noch günstig, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Denn die Markterwartungen hätten sich hinsichtlich der Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in den vergangenen Monaten abgeschwächt, insbesondere im Bereich Anwendungssoftware./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 06:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 197,21
|
Abst. Kursziel*:
34,37%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 197,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,37%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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