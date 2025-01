NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 255 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern rage im europäischen Branchenumfeld weiterhin mit seinem Produktzyklus hervor, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. SAP sei dazu in der Lage, ein herausforderndes konjunkturelles Umfeld zu überlagern. Diese Stärke werde nun auch noch durch vorteilhafte Währungseffekte unterstützt, die er nun in seinen Schätzungen für das Jahr 2025 berücksichtigte./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 13:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.