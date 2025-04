NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Unsicherheit sei momentan die einzige Gewissheit, schrieb Analyst Charles Brennan in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur europäischen Softwarebranche. Trotz der "Pause" seien die Zölle höher als zu Jahresbeginn. Eine Rückkehr zur Normalität sei derzeit unrealistisch. Zudem seien die meisten Aktien noch nicht günstig genug, um den "Konjunktur-Noise" auszublenden. SAP habe das Aktienrückkaufprogramm allerdings erst zur Hälfte abgeschlossen./ag/gl



