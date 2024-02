NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SGL Carbon angesichts des zur Prüfung stehenden Verkaufs des Karbonfaser-Geschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Sparte sei die zweitgrößte nach dem Graphitgeschäft, hob Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie hervor. 2023 habe es bei Karbonfasern einen Rückgang gegeben. Selbst wenn die Nachfrage wieder anziehen würde, wären offenbar zusätzliche Ressourcen erforderlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Überlegungen seien noch in einer frühen Phase und so habe das Unternehmen angedeutet, dass der Zeithorizont für eine Entscheidung noch unklar sei./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 01:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2024 / 01:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.