Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge

Der SDAX notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag tendiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,61 Prozent leichter bei 17 821,27 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,868 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 885,01 Zählern und damit 0,259 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 931,39 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 885,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 821,27 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 524,22 Punkte. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.04.2025, einen Stand von 15 104,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 510,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 28,33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Amadeus Fire (+ 1,32 Prozent auf 76,50 EUR), ATOSS Software (+ 1,24 Prozent auf 146,40 EUR), STRATEC SE (+ 0,90 Prozent auf 28,15 EUR), Salzgitter (+ 0,71 Prozent auf 22,62 EUR) und MBB SE (+ 0,50 Prozent auf 160,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-3,22 Prozent auf 19,55 EUR), DEUTZ (-2,37 Prozent auf 7,63 EUR), Kontron (-1,98 Prozent auf 27,78 EUR), SGL Carbon SE (-1,81 Prozent auf 3,80 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,79 Prozent auf 41,70 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 178 140 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,745 Mrd. Euro macht die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Im SDAX verzeichnet die Verve Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at