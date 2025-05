NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,40 auf 4,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der anhaltend schwachen Nachfrage im Bereich Graphite Solutons, der Restrukturierung von Carbon Fibers und der globalen Konjunkturunsicherheit sei die weitere Geschäftsentwicklung schwer vorherzusagen, schrieb Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die jüngsten Quartalsdaten deuteten an, dass 2025 und vielleicht auch noch 2026 Übergangsjahre sein könnten./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 06:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 06:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.