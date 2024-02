NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Aktie bleibe sein Favorit im europäischen Ölsektor, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bilanz des vierten Quartals 2023 bestärke ihn in seiner Ansicht, dass Shell Klassenbester in puncto Disziplin bei der Kapitalverwendung ist. Der Konzern werde "schlanker" und könne daher mehr Kapital ausschütten als andere bei gleichzeitiger Entschuldung./bek/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 15:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 15:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.