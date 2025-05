Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Am Mittwoch tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,26 Prozent leichter bei 4 498,60 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 4 509,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4 510,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 484,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 516,20 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,944 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 198,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 701,17 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 14.05.2024, einen Stand von 4 522,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 3,68 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 1,91 Prozent auf 13,84 GBP), RELX (+ 1,70 Prozent auf 40,16 GBP), National Grid (+ 1,38 Prozent auf 10,20 GBP), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 55,78 EUR) und BAT (+ 0,92 Prozent auf 30,59 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-2,03 Prozent auf 44,37 EUR), HSBC (-1,66 Prozent auf 8,62 GBP), Siemens (-1,64 Prozent auf 221,45 EUR), SAP SE (-1,56 Prozent auf 258,25 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,39 Prozent auf 53,19 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 883 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,054 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 8,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at