HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3400 auf 3100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Den europäischen Öl- und Gaskonzernen stünden nach einer Periode hoher Preise schwierigere Zeiten bevor, was sich in den Aktienkursen erst teilweise widerspiegele, schrieb Analyst Henry Tarr in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Fielen die Ölpreise weiter, verbleibe immer noch ein erhebliches Abwärtspotenzial. Die größten Risiken sieht der Experte hier für Equinor, BP und Repsol. Schwächere Raffinierungsmargen könnten die Lage noch verschärfen. Für geduldige Investoren böten die niedrigen Bewertungen aber Chancen, betonte Tarr. Seine Favoriten sind Totalenergies und Shell./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



