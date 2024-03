NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Werbekonzern habe insbesondere im Außenwerbegeschäft stark abgeschnitten und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme ein starker Ausblick auf das laufende Quartal. Die Konsensschätzung für das diesjährige Betriebsergebnis dürfte um fünf Prozent steigen./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 07:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.