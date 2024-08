NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 134 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des ersten Halbjahres habe leicht über dem Konsens gelegen, schrieb Analyst Charlie Bentley am Donnerstagmorgen. Er selbst hatte sowohl hier als auch beim Umsatz allerdings mehr erwartet./ag/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 01:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 01:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.