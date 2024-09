ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Analyst John Hodulik attestiert dem US-Mobilfunkanbeiter einen "vielversprechenden mehrjährigen Ausblick", wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Er erwähnte außerdem neue Partnerschaften mit OpenAI und Nvidia, um Innovationen im Bereich der Funkzugangsnetze voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu revolutionieren und neue Möglichkeiten zu erschließen./tih/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 01:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2024 / 01:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.