NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch verliert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,91 Prozent auf 19 366,30 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1,93 Prozent auf 19 168,09 Punkte an der Kurstafel, nach 19 544,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 19 011,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 403,44 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,342 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 19 281,40 Punkten. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2025, bei 21 508,12 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 440,69 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,67 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Mondelez (+ 4,75 Prozent auf 68,77 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,84 Prozent auf 590,77 USD), T-Mobile US (+ 2,14 Prozent auf 246,76 USD), Monster Beverage (+ 1,55 Prozent auf 60,17 USD) und Automatic Data Processing (+ 1,52 Prozent auf 300,27 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen CoStar Group (-8,39 Prozent auf 75,76 USD), Enphase Energy (-6,43 Prozent auf 44,64 USD), AppLovin A (-6,36 Prozent auf 270,51 USD), Starbucks (-5,96 Prozent auf 79,79 USD) und Airbnb (-4,53 Prozent auf 119,80 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 349 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,786 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at