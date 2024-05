NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat T-Mobile US mit Blick auf einen weiteren Zukauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Übernahme des Mobilfunkgeschäfts und von Frequenzen des Konkurrenten U.S. Cellular erscheine sinnvoll, da sie der Deutsche-Telekom-Tochter Zugang zu wertvollen Frequenzen gebe und ihr eine Plattform verschaffe, um sich im ländlichen Raum in den USA zu verstärken, schrieb Analyst Ottavio Adorisio am Dienstag in einer ersten Reaktion. Allerdings werfe die Transaktion auch viele Fragen auf. Solange nicht mehr Details veröffentlicht würden, sei es schwierig, deren letztlichen Einfluss auf die Finanzen von T-Mobile US einzuschätzen./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 14:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 14:51 / UTC





