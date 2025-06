NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US mit Blick auf einen Bericht über den möglichen vorzeitigen Abgang des Chefs Mike Sievert auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Ein solcher Schritt dürfte bei den Investoren nicht auf große Gegenliebe stoßen, schrieb Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sievert habe eine Erfolgsgeschichte geschrieben bei der Mobilfunktochter der Deutschen Telekom./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2025 / 02:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 04:10 / UTC



