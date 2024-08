NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 190 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starke Gewinndynamik und vielversprechende Geschäftsaussichten des Mobilfunkunternehmens hätten ihn zur Anhebung seiner Schätzungen für 2027 veranlasst, schrieb Analyst Ottavio Adorisio am Freitag./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 08:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 10:21 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.