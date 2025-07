ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Flugzeugbauers hätten jeweils über den Erwartungen gelegen, doch der Free Cashflow sei schwächer als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aussagen zur aktuellen Produktion seien zwar ermutigend, doch Anleger könnten es kritisch sehen, dass das diesjährige Lieferziel extrem vom vierten Quartal abhängig sei. Das Gesamtbild des Berichts sei daher neutral./rob/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2025 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



