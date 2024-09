NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für T-Mobile US nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Ottavio Adorisio hob in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar drei Erkenntnisse hervor, die seine Anlageargumente stützten. Vorsichtig angesetzte Barmittelausschüttungen hätten auch ihre guten Seiten, während die Zielsetzungen den Erwartungen entsprächen und noch Luft nach oben hätten. Für den 2027er-Konsens sieht er ebenfalls Spielraum./tih/ag



