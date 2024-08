NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei der Zahlenvorlage dürften Fragen zu wichtigen Wasserstoffprojekten als Umsatztreiber ab dem kommenden Jahr im Fokus stehen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem Nucera jüngst eine Bereichsprognose kassieren musste, hatte Kerouredan bereits seine Schätzungen für das anstehende Geschäftsjahr gekappt. Er lobte den Elektrolysespezialisten dennoch als relativ risikoarmes Investment./niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2024 / 10:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2024 / 10:28 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.