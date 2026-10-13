Volkswagen Aktie
|69,18EUR
|0,98EUR
|1,44%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
68,52 €
|
Abst. Kursziel*:
60,54%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,01%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11:58
|Deutsche Bank AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
11:53
|Volkswagen-Aktie steigt: VW bringt E-Tiguan 2027 auf den Markt (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,54
|0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.