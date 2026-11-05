Volkswagen Aktie
|71,62EUR
|0,60EUR
|0,84%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 80 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer durchlaufe die umfangreichste Umstrukturierungsphase seiner Geschichte, schrieb Analyst Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese gehe einher mit bedeutenden Investitionen in Produkte sowie in die lokale Fertigung./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72,14 €
|
Abst. Kursziel*:
10,90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,70%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,62
|0,84%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:41
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18:36
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|18:36
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|18:35
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|18:28
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|17:30
|Pfizer Halten
|DZ BANK
|17:28
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|17:26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.