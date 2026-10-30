Volkswagen Aktie
|69,52EUR
|-0,30EUR
|-0,43%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz von 110 auf 85 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Neutral". Seine angepassten Schätzungen berücksichtigten nun erhebliche Abschreibungen sowie Sonderposten, die das Quartal beeinflusst hätten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
69,56 €
|
Abst. Kursziel*:
22,20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
69,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
18:34
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Volkswagen auf 85 Euro - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
14:00
|Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt (dpa-AFX)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,54
|-0,40%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:19
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:44
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|16:43
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|16:02
|Amazon Buy
|UBS AG
|16:01
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14:03
|GSK Halten
|DZ BANK
|13:56
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:51
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|13:51
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:51
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|13:24
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|13:20
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:58
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:52
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:28
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:24
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:24
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|12:23
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|12:16
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|12:15
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|11:40
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG