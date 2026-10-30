Volkswagen Aktie

69,52EUR -0,30EUR -0,43%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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30.10.2026 17:19:41

Volkswagen (VW) vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien nach Zahlen zum dritten Quartal und Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz von 110 auf 85 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Neutral". Seine angepassten Schätzungen berücksichtigten nun erhebliche Abschreibungen sowie Sonderposten, die das Quartal beeinflusst hätten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 15:37 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
69,56 € 		Abst. Kursziel*:
22,20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,27%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 69,54 -0,40% Volkswagen (VW) AG Vz.

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13:17 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
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13:12 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12:55 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
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12:25 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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