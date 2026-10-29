Volkswagen Aktie

70,48EUR 1,54EUR 2,23%
Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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29.10.2026 12:02:36

Volkswagen (VW) vz Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick im Einklang mit der Gewinnwarnung aus dem September bestätigt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
70,10 € 		Abst. Kursziel*:
64,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61,97%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 70,44 2,18% Volkswagen (VW) AG Vz.

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13:41 GSK Neutral UBS AG
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13:19 Microsoft Buy UBS AG
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Alphabet A Neutral UBS AG
13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
12:45 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:43 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
12:42 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:40 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
12:33 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
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12:25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12:25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Airbus Kaufen DZ BANK
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11:51 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11:45 Unilever Sell UBS AG
11:45 Delivery Hero Neutral UBS AG
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