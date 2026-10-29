Volkswagen Aktie
|70,48EUR
|1,54EUR
|2,23%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
29.10.2026 12:02:36
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick im Einklang mit der Gewinnwarnung aus dem September bestätigt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
70,10 €
|
Abst. Kursziel*:
64,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,97%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
14:09
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro (dpa-AFX)
|
13:13
|Volkswagen: So rot waren die VW-Zahlen selten (Spiegel Online)
|
12:52
|Outperform für Volkswagen (VW) vz-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse (finanzen.at)
|
12:34
|Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09:57
|ROUNDUP 2: Volkswagen mit hohem Milliardenverlust - Aktie leicht im Minus (dpa-AFX)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|08:21
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,44
|2,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG