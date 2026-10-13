Volkswagen Aktie
|68,38EUR
|0,18EUR
|0,26%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen (VW) vor der Veröffentlichung von Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz von 78 Milliarden Euro, schrieb Jose M Asumendi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Bei der anschließenden Telefonkonferenz dürfte es darum gehen, über die Wertberichtigungen hinauszuschauen und sich ein Bild von der Ertrags- und Cashflow-Entwicklung des Autobauers im kommenden Geschäftsjahr zu machen. Chancen könnten sich aus der Stärke des China-Geschäfts und der Fähigkeit ergeben, bewährte Verfahren aus China nach Europa zu übertragen. Dadurch werde VW technologisch insgesamt wettbewerbsfähiger./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
68,64 €
|
Abst. Kursziel*:
60,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
68,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,87%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:58
|Verluste in Frankfurt: DAX schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
11:58
|Deutsche Bank AG: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
11:53
|Volkswagen-Aktie steigt: VW bringt E-Tiguan 2027 auf den Markt (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,38
|0,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:55
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:18
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:28
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:18
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:02
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:59
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:22
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.