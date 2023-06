HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 179 auf 142 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Noch immer gebe es keine Anzeichen für eine zunehmende Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In China seien die Preise von Polysilizium von mehr als 40 US-Dollar je Tonne auf zuletzt 8 Dollar gesunken. Mit einem auf 142 Euro reduzierten Kursziel halte er aber an der Kaufempfehlung fest./bek/ck



