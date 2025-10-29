AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
30.10.2025 00:30:18
$1000 Invested In Advanced Micro Devices 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $1000 Invested In Advanced Micro Devices 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Supercomputer-Offensive: Milliardenpartnerschaft zwischen US-Energieministerium und AMD - so bewegt sich die Aktie (finanzen.at)
|
24.10.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.10.25
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)