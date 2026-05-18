AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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18.05.2026 18:30:20
$1000 Invested In Take-Two Interactive 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
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