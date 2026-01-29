ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
29.01.2026 21:25:00
1 ASML Chart That Every Chip Stock Investor Needs To See
Investors didn't seem to know what to think about ASML's (NASDAQ: ASML) fourth-quarter earnings report. After the world's largest maker of semiconductor equipment reported that bookings more than doubled sequentially in its fourth quarter and gave bullish commentary, the stock jumped 5% in premarket trading. However, those gains quickly evaporated in the regular market session. It wasn't clear why, though valuation concerns may have played a role, as the stock had doubled in the last six months coming into the report.While investors may have been unsure about what the news meant for ASML, the report was unequivocally bullish for the semiconductor industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
