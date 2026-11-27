ASML NV Aktie
|1 218,60EUR
|44,60EUR
|3,80%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2500 Euro auf "Outperform" belassen. David Dai befasste sich am Donnerstag mit den Risiken des US-Gesetzentwurfs zu verschärften Exportkontrollen für Anlagen zur Halbleiterfertigung (Match Act). Der Entwurf zielt vor allem darauf ab, Chinas Zugang zu moderner Chip-Technologie noch mehr zu erschweren. Die jüngsten Entwicklungen lassen Dai vermuten, dass die Verabschiedung des Match Act näher rückt. ASML sei zu 20 Prozent in China engagiert, und wäre damit unmittelbar davon betroffen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 20:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 21:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 500,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 168,40 €
|
Abst. Kursziel*:
113,97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 218,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
105,15%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
26.11.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
26.11.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
26.11.26
|Börse Europa: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
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|17.11.26
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|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.10.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|02.11.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 218,00
|3,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|26.11.26
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|26.11.26
|KSB Buy
|MPCM
|26.11.26
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|26.11.26
|AIXTRON Buy
|MPCM
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|26.11.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|26.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG