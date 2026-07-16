ASML NV Aktie

1 562,20EUR -14,40EUR -0,91%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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16.07.2026 14:50:08

ASML NV Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Hold
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 650,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
1 578,80 € 		Abst. Kursziel*:
4,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
1 562,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,62%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

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15:38 ASML NV Kaufen DZ BANK
14:50 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 ASML NV Buy UBS AG
12:33 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:05 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 577,40 0,05% ASML NV

Aktuelle Aktienanalysen

20:30 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
19:56 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19:46 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
19:31 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:12 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
18:11 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
18:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
18:11 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
18:11 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
16:31 ABB Kaufen DZ BANK
15:38 ASML NV Kaufen DZ BANK
15:13 Deutsche Beteiligungs Buy Baader Bank
15:01 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
14:50 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
14:38 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
14:08 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 VINCI Outperform RBC Capital Markets
13:13 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:03 Dürr Outperform Bernstein Research
13:01 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
13:01 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:59 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:59 BBVA Neutral UBS AG
12:58 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:57 ASML NV Buy UBS AG
12:57 Nemetschek Sell UBS AG
12:40 Verbund Sell Deutsche Bank AG
12:36 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
12:35 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
12:34 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:33 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:20 Schaeffler Neutral UBS AG
11:06 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:05 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 ASML NV Outperform Bernstein Research
10:09 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
10:07 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:06 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:04 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
10:02 BASF Buy Deutsche Bank AG
10:01 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
10:00 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
09:25 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09:24 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:24 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:23 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
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