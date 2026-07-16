ASML NV Aktie
|1 562,20EUR
|-14,40EUR
|-0,91%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 1560 auf 1650 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts der hohen Chip-Nachfrage sei die starke Entwicklung kein Wunder, schrieb Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende positive Überraschung sei die Bruttomarge gewesen, weshalb der Experte seine Schätzungen erhöhte./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 15:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 650,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1 578,80 €
|
Abst. Kursziel*:
4,51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1 562,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,62%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für ASML auf 1650 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
13:00
|ASML Holding – KI-Boom sorgt für zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr (NewsTool)
|
13:00
|ASML Holding – KI-Boom sorgt für zweite Prognoseanhebung in diesem Jahr (NewsTool)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 577,40
|0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:30
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:46
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:31
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:12
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:31
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:59
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:58
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:57
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|12:40
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|12:34
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:06
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research