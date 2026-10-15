ASML NV Aktie
|1 427,60EUR
|-65,20EUR
|-4,37%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 1650 auf 1590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Janardan Menon betonte am Mittwoch nach den Quartalszahlen des Chipindustrie-Zulieferers die starken Bruttomargen bis ins Jahr 2027 hinein. Die Trends im Jahr 2028 seien aber unsicherer, schrieb er./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Hold
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 590,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1 532,80 €
|
Abst. Kursziel*:
3,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
1 429,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,24%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.10.26
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
14.10.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|AKTIE IM FOKUS: ASML legen nach Zahlen zu (dpa-AFX)
|
14.10.26
|ROUNDUP: KI-Boom treibt Chipausrüster ASML an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu ASML NV
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 461,60
|-2,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.26
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14.10.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|14.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|14.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BP Buy
|UBS AG