Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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07.08.2026 16:16:53
1 Quantum Computing Stock Poised to Drop After Aug. 10
If I had to pick one quantum computing stock that looks set up for disappointment after its upcoming earnings, Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) would be near the top of the list.The company has a genuinely interesting photonics story, but the way the numbers line up heading into Q2 earnings (coming on Monday, Aug. 10) makes it easy for reality to fall short of the hopes built up around it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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