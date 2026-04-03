Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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03.04.2026 11:41:00

1 Reason Why April 10 Could Be Huge for Taiwan Semiconductor Manufacturing

Semiconductor stocks are no longer driven solely by artificial intelligence (AI) demand. Instead, supply constraints and geopolitical risk are becoming increasingly important in the current market environment.Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), the leading chip manufacturer with a 72% share of the global foundry market, will report its March 2026 sales on April 10. That data point will provide investors with a real-time indication of how much AI demand the company is managing to actually fulfill amid the ongoing Iran conflict.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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