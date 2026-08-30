The Hershey Aktie

The Hershey für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869607 / ISIN: US4278663061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.08.2026 17:02:00

1 Stat That Makes Hershey Stock Hard to Ignore Heading Into Fall

The Hershey Company (NYSE: HSY) is heading into the autumn months with the tailwinds of pricing power and seasonal demand. The one stat that makes the company hard to ignore right now is its revenue growth relative to cocoa costs, which have increased by more than 120% in the past six months.One might think a triple-digit rise in the cost of a core ingredient would hurt business, but the company's second-quarter earnings showed net sales up 6.6% year over year. Adjusted earnings per share in Q2 rose a whopping 57% in the same time period. This demonstrates Hershey's brand strength and its ability to price products without scaring off customers.Hershey's research found that 82% of parents are likely to purchase chocolate in October, and intend to buy gummies and sour candy even earlier in the season. In response, management is planning a "Hersheyween," which runs from the end of the summer into the fourth quarter. The promotion is Hershey's largest-ever Halloween lineup.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu The Hershey Co (B)

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu The Hershey Co (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:54 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:40 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen