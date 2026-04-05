Tiny Aktie
WKN DE: A3D9Z2 / ISIN: CA88770A1003
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05.04.2026 21:00:00
1 Tiny Artificial Intelligence (AI) Stock That Could Make You a Millionaire
Finding millionaire-maker artificial intelligence (AI) stocks isn't as easy as one might think. Generating huge returns from a single stock is rare, although there are several prominent examples out there. The key is to find a company that's offering a product to a wide range of businesses, and is in an early enough stage where massive upside is still possible.I think SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) fits that description, and follows the pattern of another millionaire-maker stock: Nvidia.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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