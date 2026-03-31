10x Genomic a Aktie
WKN DE: A2PPQJ / ISIN: US88025U1097
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31.03.2026 20:10:42
10x Genomics Seen As Key Player In AI-Driven Biological Data Buildout
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Nachrichten zu 10x Genomics Inc Registered Shs -A-
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11.02.26
|Ausblick: 10x Genomics A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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28.01.26
|Erste Schätzungen: 10x Genomics A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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23.10.25
|Erste Schätzungen: 10x Genomics A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)