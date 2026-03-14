Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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14.03.2026 02:00:00
2 Millionaire-Maker Quantum Computing Stocks
Artificial intelligence (AI) investing may be the current hot tech trend, but there's another important one already on the horizon that could make a big splash a couple of years from now: quantum computing. Quantum computing could unlock capabilities previously thought impossible and lead to a new generation of breakthroughs in multiple sectors.While there are several companies involved in quantum computing, two of my favorites are IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave Quantum (NYSE: QBTS). These two are smaller pure plays, and if their stocks pan out, they could deliver millionaire-maker returns.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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