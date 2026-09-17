GRID Aktie

GRID für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005

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17.09.2026 20:45:00

3 Grid Equipment Stocks Are Riding the Same Boom. One Has a Better Exit Plan.

Eaton (NYSE: ETN) is benefiting from the same transformer shortage lifting GE Vernova (NYSE: GEV) and Hubbell (NYSE: HUBB), but its earnings story may be more durable. Margin gains, higher electrical content per data center, and new capacity could continue to drive results even as extreme transformer lead times begin to normalize.

Stock prices used were the market prices of Sept. 1, 2026. The video was published on Sept. 16, 2026.

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