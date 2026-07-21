National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
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21.07.2026 13:00:00
National Grid taps into US AI power boom
The UK utility company is investing $1.75bn in a developer focused on supplying power to data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu National Grid plc
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13:00
|National Grid taps into US AI power boom (Financial Times)
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13:00
|National Grid taps into US AI power boom (Financial Times)
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20.07.26
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20.07.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
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17.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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17.07.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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17.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.at)
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17.07.26
|Handel in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)