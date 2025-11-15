Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
16.11.2025 00:15:00
3 Investing Lessons From Warren Buffett's November Letter to Berkshire Hathaway Shareholders
At Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) annual meeting of shareholders in May, Warren Buffett announced that he would remain chairman but would be passing the role of chief executive officer to Greg Abel, who runs Berkshire's non-insurance operations.Since the announcement, Berkshire stock has fallen while the S&P 500 has roared higher -- suggesting some investor concerns about the company's future. On Nov. 10, to perhaps allay those concerns, Buffett published an eight-page letter to shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
