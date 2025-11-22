Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
22.11.2025 14:15:00
3 Reasons to Buy Nu Stock Like There's No Tomorrow
Nu Holdings (NYSE: NU) lost some of its cachet when Berkshire Hathaway sold it off last year. However, it remains a top, market-beating stock with incredible long-term potential.Nu stock is up 49% this year, and smart investors should continue paying attention.Here are three reasons to buy Nu stock right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
